Russischer Beschuss beschädigt Stromanlagen in vier Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht beschossen russische Truppen die Ukraine und beschädigten Stromanlagen in den Regionen Winnyzja, Dnipro, Donezk und Kiew, so Ukrenergo

In der Nacht haben russische Truppen die Ukraine beschossen und dabei Stromanlagen in vier Regionen beschädigt.

Dies meldete Ukrenergo.

In der Nacht haben russische Drohnen einen neuen massiven Angriff auf die zivile Energieinfrastruktur der Ukraine gestartet.

Nach Angaben des Unternehmens wurden Anlagen in den Regionen Winnyzja, Dnipro, Donezk und Kyjw beschädigt. Die Folgen werden derzeit geklärt.

Über Nacht meldeten regionale Militärverwaltungen in einigen Regionen das Geräusch von Explosionen und Drohnenangriffen in ihren Regionen, darunter Winnyzja, Saporischschja und Kyjw.