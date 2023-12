Russischer Raketenangriff am 29. Dezember: Die Zahl der Opfer in der Region Tscherkassy ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Frau, die am 29. Dezember bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Smelya in der Region Tscherkassy verwundet wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, Igor Taburets, am Sonntag, den 31. Dezember, auf Telegram mit.

„Tragische Nachricht. Eine russische Rakete hat den 61-jährigen Einwohner von Smela getötet. Seit Freitag, als der Feind die Stadt traf, kämpften die Ärzte um ihr Leben“, schrieb er.

Wir werden daran erinnern, dass das russische Militär am 29. Dezember einen Raketenangriff auf den Wohnsektor in der Region Smela-Tscherkassy durchgeführt hat. Es wurde über neun Opfer und 51 beschädigte Häuser berichtet.