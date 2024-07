Russland hat über Nacht 1.100 Soldaten im Krieg in der Ukraine verloren - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat die Verluste Russlands im Krieg in der Ukraine ab dem Morgen des 21. Juli bekannt gegeben. Was ist über die gesamten Kampfverluste der Russen bekannt, wie viel Ausrüstung der russischen Invasoren wurde seit Beginn der groß angelegten Invasion in Russland zerstört

Am Morgen des 21. Juli belaufen sich die gesamten Kampfverluste Russlands seit dem Beginn seiner Großoffensive gegen die Ukraine am 24. Februar auf etwa 566.710 Soldaten.

Dies geht aus dem Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Nach Angaben des Generalstabs hat die russische Armee an einem Tag 1.100 Soldaten verloren.

Die russischen Angreifer haben folgende Ausrüstung verloren:

panzer – 8266 (+9) Einheiten, * gepanzerte Kampffahrzeuge – 15963 (+46) Einheiten, * Artilleriesysteme – 15586 (+44) Einheiten, * Mehrfachraketen-Systeme – 1121 (+0) Einheiten, * Luftabwehrsysteme – 896 (+1) Einheiten, * Flugzeuge – 362 (+0) Einheiten, * Hubschrauber – 326 (+0) Einheiten, * Unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 12402 (+52), * Marschflugkörper – 2401 (+0), * Schiffe/Boote – 28 (+0), * U-Boote – 1 (+0), * Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 21036 (+68), * Spezialausrüstung – 2616 (+9). Die Daten unterliegen der Revision.