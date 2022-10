Russland hat mit dem Raketenangriff nichts erreicht - Arestowytsch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vom militärischen Standpunkt aus hat Russland mit dem massiven Beschuss der Ukraine nichts erreicht. Dies erklärte der Berater des Präsidialamtes, Alexej Arestowytsch, in der Sendung Feygin Live am 10. Oktober.

Ihm zufolge sucht der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Grund für eine Eskalation, um sich mit der öffentlichen Meinung auseinanderzusetzen.

„Er ist besonders an der Meinung der Gruppe interessiert, mit der er direkt in Kontakt steht. Das ist der innere Kreis: die Sicherheitskräfte, die Oligarchen, die darauf achten, ob er das Steuer noch in der Hand hat“, erklärte der Berater.

Arestowytsch betonte, dass der Beschuss ukrainischer Städte Russland rund 300 Millionen Dollar gekostet habe.

„Militärisch gesehen haben sie nichts erreicht. Das meiste davon (beschädigte Einrichtungen) wird demnächst wieder aufgebaut oder ist bereits wieder aufgebaut worden. Und? Und sie haben die Welt radikal gegen sich aufgebracht. Und die Leute, mit denen sie im Westen flirten könnten, die dort in der letzten Woche das Thema aufgewärmt haben, dass sie sich mit der Russischen Föderation einigen müssen… sie haben keine Argumente mehr. Mit wem wollen Sie verhandeln, mit denen, die die zivile Infrastruktur angreifen?“ -

Der Berater des Präsidialamtes glaubt, dass das Ergebnis des Beschusses eine Ausweitung der Sanktionen und eine Beschleunigung der Waffen- und Luftabwehrlieferungen an die Ukraine sein wird.

„Der Schaden dieser ‚fröhlichen Salve‘ wird jeden vorstellbaren Nutzen für Russland und Putin bei weitem übersteigen. Dies ist eine Aktion auf der innenpolitischen Agenda“, fügte Arestowytsch hinzu.



