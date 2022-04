Russland hat eine verdeckte Mobilisierung eingeleitet - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russische Föderation, die ihre bewaffnete Aggression gegen die Ukraine fortsetzt, hat eine verdeckte Mobilisierung von Reservisten eingeleitet. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 4. April in einer Morgenbesprechung mit.

„Bei der Auswahl der Kandidaten werden diejenigen bevorzugt, die bereits über Kampferfahrung verfügen. Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere sind von der Mobilisierung betroffen. Die wichtigsten Regionen für die Mobilisierung wurden ebenfalls festgelegt: die Region Krasnodar, die Region Perm, die Republiken Dagestan, Inguschetien und Kalmückien“, erklärte die ukrainische Militärführung.

Der Hauptmotivationsfaktor für die Reservisten sind nach wie vor finanzielle Anreize. Gleichzeitig verbreitet sich nach Angaben des Generalstabs in der russischen Bevölkerung die Meinung, dass die Teilnehmer am Krieg mit der Ukraine ihre finanzielle Situation durch die so genannten Trophäen, d.h. durch Plünderungen und Raubzüge, verbessern können.

Das russische Kommando geht davon aus, dass während der Mobilisierung etwa 60.000 Mann rekrutiert werden.

Sie sollen mit veralteten militärischen Ausrüstungsgegenständen besetzt werden, von denen einige Exemplare seit mehr als 30 Jahren in Stützpunkten und Lagern gelagert sind.

In den Oblasten Donezk und Luhansk haben die Streitkräfte der Ukraine in den letzten 24 Stunden sieben feindliche Angriffe abgewehrt und zwei gepanzerte Fahrzeuge, dreiundvierzig Fahrzeuge und einen feindlichen Mörser mit Besatzung zerstört.

Die Flugabwehrtruppen trafen sechs Luftziele: drei Flugzeuge (Su-34, Su-35 und Il-22-Repetierflugzeuge), einen Hubschrauber und zwei Marschflugkörper…