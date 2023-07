Russland hat in Mariupol Metall im Wert von 25 Millionen Dollar gestohlen - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Aggressorland Russland hat Metall im Wert von 25 Millionen Dollar aus dem Hafen des vorübergehend besetzten Mariupol gestohlen. Dies berichtete der Abgeordnete Olexij Hontscharenko.

Er zeigte auch Satellitenbilder, die zeigen, wie die Menge an Metall im Hafen nach der Beschlagnahmung durch die Invasoren abgenommen hat.

„Dies sind Bilder des Hafens von Mariupol. Sie zeigen, wie die Invasoren ukrainisches Metall gestohlen haben. Ein Jahr später stahlen sie warmgewalzte Coils im Wert von 25 Millionen Dollar aus den Lagern und brachten sie per Schiff in die Russische Föderation“, so Gontscharenko.

Im März wurde bekannt, dass die Russen den Betrieb eines Seehafens in Mariupol wieder aufgenommen hatten, der Schiffe mit einer Kapazität von bis zu 20 000 Tonnen aufnehmen kann.

Außerdem appellierte Metinvest an internationale Partner und Seehafenunternehmen, keine Produkte zweifelhafter Herkunft zu kaufen, sondern diese sofort dem Unternehmen zu melden.