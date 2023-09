Russland sagt, Drohnen und Boote hätten die Krim angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Invasoren haben behauptet, dass Drohnen die vorübergehend besetzte Krim in der Nacht des 10. September angegriffen haben. Die russische Luftabwehr soll acht Drohnen abgeschossen haben. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

„Mit Mitteln der Luftabwehr wurden acht unbemannte Luftfahrzeuge über den Gewässern des Schwarzen Meeres zerstört“, hieß es in dem Bericht.

Russland hat traditionell die Ukraine für den Drohnenangriff verantwortlich gemacht. Darüber hinaus sagte das russische Verteidigungsministerium, dass die Angreifer in dieser Nacht in den Gewässern des Schwarzen Meeres angeblich drei Schnellboote der ukrainischen Streitkräfte zerstört haben, die sich auf die Küste der Krim zubewegten. Auch angeblich liquidiert und Landung Gruppen von den Streitkräften der Ukraine.

„Heute Abend wurden im westlichen Teil der Gewässer des Schwarzen Meeres nordöstlich der Insel Zmeiny durch Flugzeuge der Marinefliegerei der Schwarzmeerflotte drei schnelle Militärboote aus der Produktion der United States Willard Sea Force mit Landungstrupps der Streitkräfte der Ukraine zerstört, die in Richtung der Krimküste unterwegs waren“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 9. September in Novoozerny auf der Krim zwei Explosionen und Ankunft gemeldet wurden. Die Besatzungsbehörden der Krim sagten, der angebliche Abschuss von zwei Drohnen.

Am Nachmittag des 9. September stand in Simferopol eine Militäreinheit in Flammen. Das Feuer entstand nach den Explosionen.