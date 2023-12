Russland versucht zu erkunden, womit seine Su-34 abgeschossen wurden - Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind versucht nun zu erkunden, womit seine drei Su-34-Flugzeuge abgeschossen wurden. Dies teilte der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat in einer Sendung der Einheitsnachrichten mit.

„Der Feind … versucht, so viel wie möglich aufzuklären. Um Informationen in den südlichen Regionen zu sammeln, in denen der Abschuss der russischen Kampfjets stattfand. Es ist klar, dass sie nach den Mitteln suchen, mit denen diese Flugzeuge in den „ewigen Flug“ geschickt wurden“, bemerkte er.

Ihm zufolge setzt der Feind auf diese Weise viel weniger Mittel zur Bekämpfung aus der Luft ein.

„Vor allem gelenkte Luftbomben. Vor allem in Richtung Cherson. In der Tat sind das Einzelfälle“, betonte Ihnat.

Ihm zufolge muss der Feind sehr wohl verstehen und hat bereits erkannt, dass unsere Systeme, einschließlich der von Partnern bereitgestellten Langstreckensysteme, in verschiedenen Richtungen auftauchen können.

„Nicht nur dort, wo die russischen Su-34 diese Geschichte durchgemacht haben. Auch in der Region Odessa hat es solche Fälle gegeben. Wir kennen auch die Richtung Brjansk. Wir können solche Operationen, ich meine die Luftwaffe, in verschiedenen Richtungen durchführen. Die Frage ist nur, ob wir mehr von diesen Systemen haben“, fasste Ihnat zusammen.