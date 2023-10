Russland wird nicht in der Lage sein, die Heizung in den VOT zu gewährleisten - Zentrum für Nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren sind nicht in der Lage, die Heizperiode in den vorübergehend besetzten Gebieten (VOT) der Regionen Donezk und Luhansk zu gewährleisten. Dies meldet das Zentrum für Nationalen Widerstand (Zentrum für Nationalen Widerstand).

Außerdem werden die vorübergehend besetzten Gebiete in der Ostukraine nach Angaben des Zentrums für Nationalen Widerstand nur zu 50 Prozent des Mindestbedarfs mit Frischwasser versorgt. Dies hat zur Folge, dass die Zentralheizungsanlagen von Wohngebäuden nicht genügend Frischwasser für eine erfolgreiche Heizsaison erhalten.

Das macht es auch unmöglich, die Produktionsprozesse in den beschlagnahmten Betrieben wieder aufzunehmen.

„Alle Invasoren, die die Infrastruktur in VOT zerstört haben und die Einwohner der Gefahr aussetzten, in ihren eigenen Häusern zu erfrieren, werden für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Listen der Mitarbeiter der russischen Besatzungsverwaltung liegen uns bereits vor“, erklärte das Zentrum für Nationalen Widerstand in einer Erklärung.

Wie wir bereits geschrieben haben, können die Bewohner des besetzten Mariupol im Winter ohne Heizung bleiben, weil die Stadt eine kritische Situation mit der Infrastruktur hat.

