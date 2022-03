Russlands Krieg gegen die Ukraine: 112 Kinder getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Samstagmorgen hat der russische Aggressor bei seinem Einmarsch in der Ukraine 112 Kinder getötet und über 140 verletzt. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am 19. März mit.

„Die meisten Opfer gab es in der Region Kiew (57), in der Region Charkiw (36), in der Region Donezk (28), in der Region Tschernihiw (30), in der Region Mykolajiw (21), in der Region Schytomyr (15), in der Region Sumy (14) und in der Region Cherson (14)“, heißt es in dem Bericht.

Am 16. März beschlagnahmte das russische Militär widerrechtlich ein Gebäude im Dorf Kolontschyna, Bezirk Makarivska, Region Kiew, und tötete zwei Bewohner, darunter einen 16-jährigen Jungen.

am 18. März starb ein 16-jähriger Junge durch die Explosion einer Panzerabwehrmine im Dorf Lotskino, Bezirk Bashtanka, Region Mykolayiv. Ebenfalls an diesem Tag bargen Rettungskräfte die Leichen von 7-jährigen Zwillingen – einem Jungen und einem Mädchen – unter den Trümmern des Wohnheims in Tschernihiw.

Durch die regelmäßige Bombardierung und den Beschuss ziviler Infrastrukturen und Wohngebiete durch die russischen Streitkräfte wurden 489 Bildungseinrichtungen beschädigt, von denen 69 vollständig zerstört wurden.

Die meisten beschädigten Schulen und Kindergärten befinden sich in der Region Donezk – 138, in der Region Charkiw – 77, in der Region Kiew – 41, in der Region Mykolajiw – 39, in der Region Sumy – 33, in der Region Cherson – 21 und in der Hauptstadt – 43.

„Diese Daten sind nicht endgültig, da es nicht möglich ist, die Beschussstellen in Gebieten mit aktiven Kampfhandlungen und in vorübergehend besetzten Gebieten zu inspizieren“, heißt es in dem Bericht.

Am Tag zuvor fand in Lemberg eine Kundgebung zum Gedenken an die im Krieg mit Russland getöteten Kinder statt. Im Stadtzentrum waren 109 leere Kinderwagen ausgestellt – die Zahl der toten Kinder zu dieser Zeit.

Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt, wie viele Kinder in der Ukraine im Durchschnitt jeden Tag durch die Hände der Insassen sterben. Das Büro forderte die UN-Sonderorganisationen auf, so schnell wie möglich über die Durchführung einer Mission zur Bewertung von Kinderrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu entscheiden.