KKW Saporischschja an Notstromleitung angeschlossen - IAEA

Das Kernkraftwerk Saporischschja ist zum ersten Mal seit vier Monaten wieder an die einzige verfügbare Notstromleitung angeschlossen. Dies teilte die IAEA am Montag, 3. Juli, mit.

„Das Kernkraftwerk Saporischschja (ZNPP) ist vier Monate nach seinem Ausfall wieder an die einzige verfügbare Reservestromleitung angeschlossen worden, aber die Stromversorgungssituation am Standort bleibt während des Krieges äußerst fragil und ist nicht stabil“, sagte IAEO-Generaldirektor Raphael Grossi.

Er sagte, der Anschluss des KKW ZNPP an die 330-kV-Leitung sei ein wichtiger Schritt, da das KKW ZNPP in den letzten Monaten auf eine einzige 750-kV-Stammleitung für die externe Stromversorgung angewiesen war. Diese wird für die Reaktorkühlung und andere wichtige Funktionen der nuklearen Sicherheit benötigt. Zu Beginn des Krieges, im Februar 2022, verfügte das AKW über vier 750-kV-Leitungen.

„Die Wiederherstellung der Notstromleitung ist zwar positiv, aber die externe Stromversorgung des Kraftwerks ist nach wie vor sehr anfällig, was die unzuverlässige Sicherheitslage im Kernkraftwerk und am Standort verdeutlicht“, so Grossi weiter.

Zuvor hatte Ukrenergo berichtet, dass eine der Stromleitungen, die das KKW versorgen, wiederhergestellt worden sei. Gleichzeitig wurde ein leichter Rückgang des Wasserstandes im Kühlbecken des Kernkraftwerks festgestellt. Er liegt derzeit bei 16,56 m.

Nachrichtendienstlichen Berichten zufolge haben die Angreifer zusätzliche Minenräumungen im Kühlbecken des Kernkraftwerks durchgeführt.

Die Ukraine hat bereits einen Plan zur Evakuierung der Einwohner mehrerer Regionen für den Fall ausgearbeitet, dass Russland einen Terroranschlag auf das Kernkraftwerk Saporischschja verübt.