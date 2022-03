Das KKW Saporischschja hat seinen dritten Anschluss an die Stromleitungen verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) hat unter Berufung auf die ukrainische Atomaufsichtsbehörde GIARU berichtet, dass das Kernkraftwerk Saporischschja seinen Anschluss an die dritte von fünf verfügbaren Übertragungsleitungen verloren hat.

„Die ukrainische Regulierungsbehörde erklärte, es sei unklar, was den Ausfall der dritten Leitung verursacht habe. Die verbleibenden Leitungen reichten aus, um alle Sicherheitssysteme uneingeschränkt funktionsfähig zu halten“, so der Bericht.

Er erinnerte daran, dass die Anlage im Bedarfsfall über Notstromdieselgeneratoren verfügt.

Das ZNPP verfügt über vier externe 750-kV-Hochspannungsleitungen sowie eine Standby-Leitung. Zwei der vier Leitungen waren zuvor beschädigt worden.

Es wird auch berichtet, dass die beiden in Betrieb befindlichen Blöcke des ZNPP (die anderen sind im Standby-Modus oder in Reparatur) „die Stromeinspeisung in das Netz leicht reduziert haben, um sich an die veränderte Situation auf der Übertragungsleitung anzupassen“.