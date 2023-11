Schahid-Angriff: Explosionen in mehreren Städten zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum Samstag, 18. November, hat die Russische Föderation die Ukraine mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. In einer Reihe von zentralen Regionen wurde Luftalarm ausgelöst.

Nach Mitternacht wurde auch in Kiew ein Luftalarm ausgerufen.

„Achtung! Shaheds aus dem Norden in Richtung Kiew!“, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte mit.

Sie fügte hinzu, dass sich eine weitere Gruppe unbemannter Luftfahrzeuge von Osten her in Richtung Mykolajiw bewegt.

Anschließend berichteten die Überwachungskanäle über die Arbeit der Luftabwehr in der Hauptstadt.

„Kiew – die Luftverteidigung ist im Einsatz. Bleiben Sie in den Schutzräumen“, sagte die KMVA.

Davor wurde in den sozialen Netzwerken über Explosionen in der Region Chmelnyzkyj geschrieben. Überwachungskanäle berichten, dass in der Gegend von Starokonstantinov die Luftabwehr erfolgreich gearbeitet hat – die gesamte Gruppe feindlicher Drohnen wurde abgeschossen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist die Gefahr durch Drohnen in acht Regionen ausgerufen.

Wir erinnern daran, dass die Luftabwehr in der vergangenen Nacht 9 von 10 Drohnen in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Schytomyr und Chmelnyzkyj zerstört hat.

