Schlechtes Wetter in der Ukraine: Stromingenieure berichten über die Situation mit Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund von schlechtem Wetter, Beschuss und technischem Versagen sind Verbraucher in neun Regionen der Ukraine weiterhin ohne Strom. Dies teilte das Energieministerium am Montag, den 30. Oktober mit.

Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen sind 100 Siedlungen in sechs Regionen – Donezk, Schytomyr, Kiew, Charkiw, Sumy und Tschernihiw – weiterhin ohne Strom. Die meisten von ihnen befinden sich in der Region Kiew, wo 52 Siedlungen ohne Strom sind.

Aufgrund von Beschuss in der Region Donezk sind 16 Siedlungen ohne Strom. Auch ein Teil der Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw ist weiterhin ohne Licht. Die Reparaturteams arbeiten dort, wo es die Sicherheitslage erlaubt.

Insgesamt hat der Energiesektor im Laufe des Tages fast 34 Tausend Verbraucher mit Strom versorgt. Die meisten von ihnen befinden sich in der Region Donezk.

Infolge technischer Ausfälle waren die Verbraucher in den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja ohne Strom.

Nach Angaben von Ukrenergo sind insgesamt 411 Siedlungen aufgrund der Feindseligkeiten und technischen Verstöße weiterhin ohne Strom.

Dabei reicht die von den Kraftwerken erzeugte Elektrizität aus, um den Bedarf der Verbraucher zu decken.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 28. Oktober ein Unwetter in der Ukraine gewütet hat. Vier Menschen starben und 10 weitere wurden aufgrund von Orkanböen und starkem Regen verletzt. Mehr als 1.800 Siedlungen in 16 Regionen waren ohne Strom.