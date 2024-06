Schmyhal wies die Minister an, unverzüglich die Grenzregionen zu besuchen, um dringende Probleme zu lösen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Bei seinem Besuch in der Region Donezk nach dem Treffen sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es „viele Probleme“ gebe, die das Leben der Ukrainer in den Grenzregionen betreffen. Er versicherte, dass er ein „separates Gespräch“ mit Regierungsvertretern führen werde

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal sagte, er habe die Minister dringend angewiesen, eine Reihe von Regionen zu besuchen, darunter auch die Grenzregionen.

Er schrieb dazu auf Telegram.

„Um den Auftrag des Präsidenten zu erfüllen, habe ich die Minister angewiesen, unverzüglich eine Reihe von Arbeitsbesuchen in den Regionen zu machen“, berichtete Schmyhal.

Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass das Ministerkabinett nach den Ergebnissen dieser Reisen Berichte über die Lage in den Schlüsselbereichen hören wird.

„Der soziale Bereich, die Energie, die Verteidigung, die Vorbereitung auf das Schuljahr, das Gesundheitswesen, die Unterkünfte, die Infrastruktur, die Produktion – all das steht im Fokus der Regierung“, erklärte Schmyhal.

Er fügte hinzu, dass auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit regionale und externe Regierungstreffen stattfinden werden, um die problematischen Fragen der identifizierten Bereiche anzugehen.

