Schritt in die EU: Selenskyj unterzeichnet wichtiges Gesetz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz über nationale Minderheiten unterzeichnet, das eines der sieben Kriterien für die europäische Integration der Ukraine ist. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Freitag, den 3. November, in einer Videobotschaft mit.

„Ich habe heute ein wichtiges Gesetz über die nationalen Gemeinschaften unterzeichnet. Wir haben ein weiteres Kriterium für unsere europäische Integration verwirklicht. Zusätzliche Garantien für nationale Gemeinschaften in der Ukraine, zusätzliche Garantien für unsere Bewegung in die Europäische Union. Wir arbeiten weiter an der Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission“, sagte Selenskyj.

Als der Ukraine der Status eines EU-Kandidaten zuerkannt wurde, wurden sieben Kriterien genannt, deren Erfüllung eine Voraussetzung für die weitere Integration der Ukraine ist. Dazu gehören: die Auswahl der Richter des Verfassungsgerichts (CC), die Fortsetzung der Justizreform, die Schaffung von Antikorruptionsbehörden, der Kampf gegen Geldwäsche, die antioligarchische Reform, die Reform im Medienbereich und die Gesetzgebung über nationale Minderheiten.