Schweres Feuer auf der vorübergehend besetzten Krim nach der Ankunft: eine Militäreinheit wird Berichten zufolge beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Am Abend des 23. Juni waren auf der vorübergehend besetzten Krim Explosionen zu hören. In den sozialen Medien kursiert ein Video von einem massiven Feuer.

Explosionen waren in Jewpatoria und Saki zu hören. In Sewastopol wurde ein Luftangriffsalarm ausgerufen, wie lokale Telegram-Kanäle berichten.

In der Gegend von Molotschnoje (Südküste, in der Nähe von Jewpatorija) stehen eine Militäreinheit und ein Feld in Flammen, wie der Telegramkanal Krymsky Vetr berichtet.

Auch in Feodossija meldeten Anwohner Feuerwerkskörper.

Es gibt keine offiziellen Informationen über die Folgen des Angriffs.