SCM Group übergibt leistungsstarke Hexacopter an die Front

Die Unternehmen der SCM Group haben im Februar dieses Jahres zwei leistungsstarke Magura-Hexacopter an die Nationalgarde der Ukraine übergeben. Dies wird auf der Website der militarisierten Initiative Stahlfront von Rinat Achmetow berichtet, im Rahmen derer die Hilfe geleistet wurde.

„Der Unterschied zwischen dem Hexacopter-Modell und dem Quadrocopter besteht in der höheren Leistung des Geräts, der höheren Geschwindigkeit und der Nutzlast. Eine solche Drohne fliegt in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drohnen ist sie widerstandsfähiger gegen feindliche REB und kann problemlos schwere gepanzerte Fahrzeuge von Angreifern treffen“, heißt es in dem Bericht.

Das Auftriebsgewicht der übertragenen Drohnen beträgt 17 Kilogramm. Dank einer Wärmebildkamera können sie auch bei Nacht operieren.