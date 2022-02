Sechsundvierzig Zivilisten wurden seit Beginn der Eskalation in der Region Donezk getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden wurden in der Region Donezk sechs Bewohner der Region durch Granatenbeschuss getötet und acht verwundet. Seit der Eskalation am 17. Februar wurden 46 Zivilisten getötet und 133 Menschen verwundet, darunter zwei Kinder. Dies teilte der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei die Orte des Beschusses aufsucht und die Folgen der russischen Militäraggression genau dokumentiert.

„Volnovakha, Mariupol, Talakovka, Mangush, Toretsk, Sartana, Krasnaya Polyana stehen unter feindlichem Beschuss. Nach ersten Berichten wurden mindestens 42 Häuser beschädigt. Am Abend wurde erneut das Dorf Sartana beschossen, das von den russischen Truppen absichtlich ausgelöscht werden soll. Dabei wurden zwei Menschen getötet und fünf verwundet“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei fügte hinzu, dass die Streitkräfte der Ukraine Mariupol verteidigen, während Wolnowacha ein Brennpunkt bleibt. Es ist bekannt, dass der Feind Wohnhäuser beschießt und die Evakuierung von Zivilisten nicht zulässt.

Die Polizei patrouilliert weiterhin rund um die Uhr in allen Gebieten des Donbass. Die Aufgabe der Polizei ist es, vor Plünderern zu schützen und denjenigen zu helfen, die sich in der Gefahrenzone aufhalten.

Mariupol und Wolnowacha sind die wichtigsten Brennpunkte in der Region Donezk – OSHA

Inzwischen wurde bekannt, dass ein weiteres russisches Flugzeug in der Nähe von Mariupol zerstört wurde. Das entführte Flugzeug, das die Siedlung Sartana und einen Stadtteil von Mariupol viermal beschossen hatte, wurde von den Streitkräften der Ukraine abgeschossen…