Selenskyj berichtete über den Tod des Journalisten Makhov

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt am Mittwochabend, 4. Mai, eine Videoansprache zum 70. Tag des Krieges. In erster Linie berichtete das Staatsoberhaupt über den Tod des bekannten ukrainischen Journalisten Olexander Makhov in der Region Charkiw.

„Heute möchte ich mit einer Geschichte über einen Mann beginnen. Über Olexander Makhov – ein berühmter Journalist. Ehrenamtlich. Ein Veteran der Anti-Terror-Operation. Ein Soldat der 95th Airborne Assault Brigade. Er starb heute im Gebiet Charkiw bei den Kämpfen in der Nähe von Isjum. Er war 36 Jahre alt. Mein aufrichtiges Beileid an seine Angehörigen und Freunde. Sein Sohn Vladislav soll wissen: Russland wird für seinen Tod geradestehen. Wir werden sicher den Sieg für die Ukraine erringen. Ich bin sicher, dass dies Olexanders Traum war. Und wir werden sie verwirklichen“, sagte der Präsident.