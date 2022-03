Selenskyj bezeichnete das russische Hilfeersuchen an China als eine Schande

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Kiew hat auf die Tatsache reagiert, dass Russland China um militärische und wirtschaftliche Unterstützung im Krieg mit der Ukraine gebeten hat. Ein solches Ersuchen wird als peinlich für Russland angesehen.

Dies teilte der Berater des Leiters des Präsidialamtes, Mykhaylo Podoljak, auf Twitter mit.

Er stellte fest, dass Russland mit aller Macht versucht, Mittel und Wege zu finden, um sein Ziel der Zerstörung der Ukraine zu erreichen.

„Die Russische Föderation hat sich an China gewandt, um militärische Unterstützung zu erhalten, berichten mehrere einflussreiche Publikationen (FT, NYT). Vor dem Hintergrund der völlig gescheiterten Landoperation in der Ukraine ist Russlands Ruf nichts wert. Aber warum sollte Russland sich so blamieren, indem es versucht, irgendwo (RB, OVKS, China) Kräfte zu finden, um die Ukraine zu zerstören“, heißt es in dem Bericht.

Russland bittet China um Hilfe: Was ist bekannt

US-Beamte sagen, Russland habe sich inmitten des Krieges gegen die Ukraine an China gewandt.

Russland hat China um militärische Ausrüstung und Unterstützung gebeten. Darüber hinaus hat Russland auch um mehr wirtschaftliche Unterstützung gebeten, da das Land aufgrund der gegen es verhängten Sanktionen große Probleme hat.

US-Beamte weigerten sich, die Art der militärischen Ausrüstung zu beschreiben, die Russland für einen weiteren Krieg benötigt. Sie lehnten es auch ab, über eine chinesische Antwort auf Russlands Ersuchen zu sprechen. Die USA sind gespannt, wie China auf das Ersuchen der Russischen Föderation reagieren wird.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, wird am 14. März in Rom Gespräche mit dem Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten, Yang Jiechi, führen. Die USA werden versuchen, China zu beeinflussen, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um Russland zu einer Deeskalation zu bewegen.

Darüber hinaus hofft die US-Präsidentenregierung, China dazu zu bewegen, Druck auf Putin auszuüben, damit er seinen Kurs in der Ukraine ändert. Die Regierung von Joe Biden glaubt, dass es möglich ist, China davon abzuhalten, die Hilfe für Russland zu erhöhen.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Peking mit der rhetorischen Unterstützung Moskaus zufrieden gibt und nicht bereit ist, sich weiter einzumischen, indem es Russland militärische Ausrüstung liefert.