Selenskyj dankte den Rettungskräften

Der ukrainische Präsident hat allen Mitgliedern des Staatlichen Notstandsdienstes gedankt und einzelne Retter aus den Regionen Charkiw und Kiew genannt.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat in einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, den 22. Juni, die ukrainischen Retter gewürdigt und dabei einzelne Kämpfer des Staatlichen Notstandsdienstes der Regionen Charkiw und Kiew namentlich genannt.

„Ich möchte die Retter des Staatlichen Katastrophenschutzes der Ukraine feiern – die gesamte Belegschaft des Dienstes, jeden einzelnen, der daran arbeitet, mehr Leben unserer Menschen zu retten. In allen Regionen, in jeder Stadt. Wir danken Ihnen! Charkiwshchina – Mikhail Tebenev, Ivan Lobanov, Olexander Omelyanenko, Olexander Mazur und Jurij Matsaenko haben sich in diesen Wochen besonders hervorgetan. Vielen Dank, Jungs! Und auch der Region Kiew, den Feuerwehr- und Rettungseinheiten der Region: Jaroslaw Brovchenko, Olexander Borozenets, Bogdan Kachenko, Serhij Nedilko, Timofej Vishnya. Ich danke Ihnen und allen Mitarbeitern des Staatlichen Notstandsdienstes der Ukraine, allen lokalen Diensten, die sich für die Menschen einsetzen, jedem Polizisten und Freiwilligen, der hilft“, sagte Selenskyj.