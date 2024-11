Selenskyj hat das Datum für den Tag der Raketentruppen und der Artillerie geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der entsprechende Tag wird nun nicht wie bisher am 3. November, sondern am 4. Dezember begangen, wie aus dem Präsidialdekret hervorgeht.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat ein neues Datum für den Tag der Raketentruppen und der Artillerie festgelegt – den 4. Dezember. Der Text des Präsidialdekrets Nr. 748/2024 vom 2. November besagt Folgendes.

„Zu Ehren des Mutes und des Heldentums der Soldaten der Raketentruppen und der Artillerie, die im Kampf für die Freiheit, die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität der Ukraine gezeigt haben, sowie zur Schaffung neuer militärischer Traditionen beschließe ich, in der Ukraine den Tag der Raketentruppen und der Artillerie einzuführen, der jährlich am 4. Dezember begangen werden soll“, heißt es in dem Dokument.

Der Präsident hat außerdem den Präsidialerlass vom 31. Oktober 1997 außer Kraft gesetzt, mit dem der Tag der Raketentruppen und der Artillerie auf den 3. November festgelegt wurde.

Das Dekret tritt mit dem Tag seiner Veröffentlichung in Kraft.

