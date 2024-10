Selenskyj dementierte die Gerüchte über "Austauschformate"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Staatschef sagte, er habe diese Informationen in den Massenmedien gesehen und fügte hinzu, dass „Russland viel mit den Massenmedien arbeitet, mit diesen Informationen“.

Die Ukraine denkt nicht an einen Waffenstillstand im Austausch für Garantien der westlichen Allianz.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Elysee-Palast.

„Dies ist nicht das Thema unserer Gespräche, kein Waffenstillstand, wir wollten nicht darüber sprechen. Ich habe so etwas in den Medien gesehen. Russland arbeitet viel mit den Medien, mit diesen Informationen, also ist hier alles klar“, sagte der Staatschef.

Er fügte hinzu, dass er auf Hilfe aus Frankreich hoffe, da die Ukraine unter einem Mangel an Ausrüstung leide.

Ein weiteres Gesprächsthema mit Macron war die Erlaubnis, „bestimmte Munition für große Entfernungen“ zu verwenden.

„Bis heute haben wir nicht genug von unseren Drohnen für große Entfernungen, also suchen wir nach Mitteln für die inländische Produktion sowie nach bestimmten Genehmigungen von unseren Partnern“, fasste Selenskyj zusammen.