Selenskyj hat einen Gesetzentwurf zur Mehrstaatigkeit eingereicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der Werchowna Rada einen Gesetzentwurf zur Mehrstaatigkeit vorgelegt. Das sagte er heute, am 22. Januar, in einer Videobotschaft zum Tag der Sobornost der Ukraine.

„Heute lege ich der Werchowna Rada der Ukraine einen wichtigen Gesetzentwurf vor, der umfassende Änderungen der Gesetzgebung und die Einführung der mehrfachen Staatsbürgerschaft ermöglicht. Damit können alle ethnischen Ukrainer und ihre Nachkommen aus verschiedenen Ländern der Welt unsere Staatsbürgerschaft annehmen. Natürlich mit Ausnahme der Bürger des Aggressorlandes“, sagte Selenskyj in seiner Rede.

Der Präsident betonte, dass die Ukrainer in den Zeiten der verschiedenen Auswanderungswellen, die sie nach Europa, in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, in asiatische Länder und nach Lateinamerika getrieben haben, der Ukraine helfen, wo immer sie können, und manchmal sogar zu den Waffen greifen.

„Und die entsprechende Entscheidung ist eines der Elemente dieser Freiheit, eine der Möglichkeiten, ein solches Recht zu verwirklichen. Das Recht, Ukrainer zu sein“, erklärte Selenskyj die Initiative zur mehrfachen Staatsbürgerschaft.

Selenskyj sagte auch, dass er ein Dekret über die historisch von Ukrainern bewohnten Territorien der Russischen Föderation unterzeichnet hat.

„Dies ist die Rückkehr zur Wahrheit über die historische Vergangenheit zum Wohle der ukrainischen Zukunft“, erklärte er.

Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm eine Videobotschaft an das Volk zu Ehren des ukrainischen Sobornost-Tages auf, der heute, am 22. Januar, begangen wird. Nur starke Ukrainer können geeint werden, und nur geeinte Ukrainer können stark sein, sagte der Präsident.