Selenskyj hat die EU aufgefordert, Russland an der Umgehung von Sanktionen zu hindern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Vladimir Selenskyj erwartet von der Europäischen Union Entscheidungen, die Russland an der Umgehung von Finanz- und Energiesanktionen hindern. Dies sagte er in einer Abendansprache am Donnerstag, den 8. Dezember.

„Wir arbeiten aktiv daran, die nächsten Sanktionsmaßnahmen gegen Russland zu unterstützen und zu verstärken – europäische, amerikanische und andere Partner. Die Frage des neunten EU-Sanktionspakets ist in Arbeit“, sagte Selenskyj.

Er betonte auch, dass Kiew auch andere Entscheidungen erwartet, insbesondere in Bezug auf Pläne zur Umgehung von Antikriegssanktionen, einschließlich Finanz- und Energiesanktionen…