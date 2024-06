Selenskyj: Der Großteil des G7-Gipfels wird der Ukraine gewidmet sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Donnerstag, den 13. Juni, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben in Italien teilnehmen und eine Reihe von bilateralen Treffen abhalten. Bei seinen Treffen mit US-Präsident Joseph Biden und dem japanischen Ministerpräsident Fumio Kishida sollen bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnet werden.

Selenskyj kündigte dies auf seinem Telegram-Kanal an.

„Heute ist der Gipfel der Gruppe der Sieben in Italien, ein Treffen unserer größten Partner. Ein großer Teil davon wird der Ukraine, unserer Verteidigung und der wirtschaftlichen Stabilität gewidmet sein. Und wir warten heute auf wichtige Entscheidungen“, schrieb Selenskyj.

