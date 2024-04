Selenskyj hörte Berichte von Syrskyj und Umjerow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, betont, dass die russische Armee jeden Tag Verluste hinnehmen muss. Der Staatschef sagte dies in einer abendlichen Videobotschaft am Sonntag, den 21. April.

„Gerade eben gab es einen Bericht des Oberbefehlshabers Syrskyj – über die heißesten Punkte der Front. Tschassiw Jar und andere Schlüsselgebiete in der Region Donezk: Pokrovskoye, Kurakhovskoye und die Region Charkiw – Richtung Kupjanskoye. Unsere Positionen, unsere Ergebnisse…“, sagte der Präsident.

Glavcom berichtete auch und die Niederlage der Ziele in den besetzten Gebieten – realisierte Operationen und Vorbereitung der geplanten.

„Die russische Armee muss jeden Tag Verluste erleiden, und jeder solche Tag – russische Verluste – bringt uns einen so notwendigen Frieden näher“, sagte Selenskyj.

Der Präsident sagte auch, er habe mit Verteidigungsminister Rustem Umjerow gesprochen, insbesondere über die Luftabwehr.

„Wir tun alles, was möglich ist, wir sind in Kontakt mit allen möglichen Partnern, um den Schutz des Himmels zu erhöhen – um die Anzahl und die Qualität der Luftabwehrsysteme in den Händen unserer Krieger zu erhöhen. Jeder Führer und jedes Land, das dabei hilft, ist ein echter Lebensretter“, betonte Selenskyj.