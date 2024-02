Selenskyj hielt ein Treffen in Krywyj Rih über die Situation mit Wasser und Licht ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt in Krywyj Rih ein Treffen zur Energie- und Wasserversorgung der Städte und Dörfer der Region Dnipropetrowsk ab.

„Jetzt – Krywyj Rih, der ganze Bezirk und andere Gemeinden in der Region, ein Treffen über Energie-und Wasserversorgung der Städte und Dörfer der Region Dnipropetrowsk, einschließlich Krivoy. Schutz von Energieanlagen. Verstärkung der mobilen Feuergruppen, der Luftabwehr, der REB. Wiederherstellung der Energieanlagen. Ich danke allen, die in diesen Tagen die Stromversorgung nach den jüngsten Streiks umgehend wiederhergestellt haben – jedem Reparaturteam. Mein Dank gilt auch denjenigen, die jetzt daran arbeiten, eine neue Infrastruktur für die Wasserversorgung aufzubauen. Dies ist eine strategische Aufgabe. Hunderttausende von Menschen sind darauf angewiesen. Nikopol, Marganets, Pokrov, ein Teil von Krywyj Rih und der Bezirk Krywyj Rih, sagte Selenskyj in seiner Abendansprache.

Der Präsident fügte hinzu, dass er einen separaten Bericht über die Verteidigung gegen Saboteure und Kollaborateure gehört habe. „Die Gesetzeshüter haben gute Ergebnisse erzielt“, sagte er.