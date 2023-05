Selenskyj hat den italienischen Ministerpräsident getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat während eines offiziellen Besuchs in Italien Ministerpräsident Giora Meloni in Rom getroffen. Dies teilte das ukrainische Staatsoberhaupt am Samstag, den 13. Mai, auf Telegram mit.

„Alles, was wir gemeinsam für die Sicherheit tun, schützt die ukrainischen Familien, schützt unsere Kinder, schützt die Häuser unserer Zivilisten und das Leben unserer Soldaten“, sagte das Staatsoberhaupt…