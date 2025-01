Selenskyj nannte den Anteil der Waffen aus den USA und Europa auf dem Schlachtfeld in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute deckt die Ukraine ihren Bedarf an Waffen zu einem Drittel. Europa liefert sogar weniger als ein Drittel, und die Vereinigten Staaten liefern etwa 40%.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit polnischen Medien.

Auf die Frage, ob er von dem Modell der schrittweisen militärischen Unterstützung durch die Vereinigten Staaten unter Joe Biden enttäuscht sei, sagte Selenskyj, dass er nicht allein handeln könne.

„Heute werden 33-34% der Waffen in der Ukraine in der Ukraine hergestellt. Weniger als 30% kommen aus Europa, die USA – etwa 40%. So sieht es also aus. Ich bin dankbar für das, was Biden getan hat. Sie wissen, wie die amerikanische Politik funktioniert: der Präsident kann nicht alles alleine machen, Sie wissen, was im Kongress passiert ist (wir sprechen über die Blockierung eines Multimilliarden-Dollar-Pakets Anfang 2024, d. Red.

Ihm zufolge hat das Bündnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten der Ukraine sehr geholfen.

„Aber ich werde nicht sagen, wie sehr es uns zum Beispiel an Luftabwehrsystemen mangelt und warum wir nicht mehr Patriot-Systeme von den USA bekommen können. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Vielleicht weiß ich etwas nicht, aber ich weiß, dass leider Menschen sterben“, fügte Selenskyj hinzu.