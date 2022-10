Selenskyj nannte eine schwierige Richtung an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Selenskyj sprach über die Lage an der Front und sagte, die schwierigste Richtung sei die Richtung Bachmut. Er sagte dies am Samstag, den 8. Oktober, in seiner Videoansprache.

Er betonte, dass die Streitkräfte der Ukraine weiterhin Positionen im Donbass halten, aber es ist jetzt „sehr schwierig“ und sehr harte Kämpfe fortsetzen.

„An diesem Tag setzte die Bewegung unseres Militärs, der Sicherheitsdienst der Ukraine, der Nationalgarde und all diejenigen, die in aktiven Aktionen beteiligt – in Aktion im Osten, im Süden unseres Staates“, sagte Selenskyj.

Er dankte auch allen, die kämpfen.

„Ich möchte heute noch einmal unsere Soldaten der 93. separaten mechanisierten Brigade Cholodnyj Jar für ihren Mut und ihre Tapferkeit in dieser Richtung erwähnen“, sagte der Präsident.

Er dankte auch allen ukrainischen Flugabwehrkanonieren und „allen, die an der Flugabwehr der Ukraine beteiligt sind“.

„Wir tun alles, was möglich ist, um den ukrainischen Luftraum zu schützen, und es ist eine der höchsten Prioritäten für unsere Diplomaten, die Entscheidung der Partner über die Bereitstellung moderner und effektiver Flugabwehrsysteme für die Ukraine zu beschleunigen, ausreichend Dazu werden wir auf jeden Fall kommen“, schloss der Staatschef.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten in dieser Woche 776 Quadratkilometer in der Ostukraine und 29 Siedlungen befreit, darunter sechs in der Region Luhansk…