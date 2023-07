Selenskyj: Die Russische Föderation versucht, unsere Soldaten zu stoppen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in einem Abend Video-Botschaft an die Menschen sprach über die Sitzung der Stawka.

„Die Sitzung der Stawka war sehr detailliert und konzentrierte sich in erster Linie auf die Frontlinie. Die Situation in allen wichtigen Aktionslinien: sowohl die Verteidigung gegen russische Angriffe als auch unsere aktiven Schritte nach vorne. Dazu kommt alles, was dafür wichtig ist: Granaten und Waffen, Ausrüstung, rationeller Einsatz von Granaten, Lieferungen von Partnern und unsere, ukrainische Produktion, Logistik“, sagte Selenskyj.

Der Präsident sagte, dass während des Treffens die Befehlshaber der Einsatzgebiete Saluschnyj, Syrsky, Tarnovsky, die Befehlshaber für bestimmte Abschnitte der Frontlinie sowie Innenminister Klymenko, der Leiter des staatlichen Grenzdienstes Deineko und der Leiter der Hauptabteilung für Nachrichtendienst Budanow einen Bericht abgaben.

„Jeder muss ganz klar verstehen – so klar wie möglich – dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles tun, um unsere Soldaten aufzuhalten. Und jeder tausend Meter lange Vormarsch, jeder Erfolg jeder einzelnen unserer Kampfbrigaden verdient Dank. Jeder, der in den Angriff geht, jeder, der feindliche Angriffe abwehrt, gut gemacht. Und ich bin jedem unserer Soldaten dankbar! Ruhm für jeden, der für die Ukraine kämpft! Dank an jeden einzelnen, der unseren Staat verteidigt! Ruhm für die Ukraine!“ – sagte Selenskyj.