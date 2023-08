Selenskyj sagte, wann und unter welchen Bedingungen der Krieg enden könnte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt, dass der Krieg im Jahr 2023 beendet werden kann. Ihm zufolge wird dies von den Erfolgen an der Front und der Hilfe der Verbündeten abhängen. Dies sagte er am Donnerstag, den 31. August, in einem Interview mit dem portugiesischen Fernsehsender RTP.

„Wenn wir einen Vorstoß auf dem Schlachtfeld haben, sie unter Druck setzen und ihre Moral vollständig brechen, können wir uns nicht vorstellen, was passieren wird. Das Beispiel von Cherson hat gezeigt, wie sie 40.000 Mann zurückziehen. Sie sind schnell und zügig geflohen und haben ihre Ausrüstung zurückgelassen“, sagte der Präsident.

Er wies darauf hin, dass die Hilfe der Verbündeten und die Förderung der ukrainischen Friedensformel von großer Bedeutung sind.

Zugleich schloss der Präsident nicht aus, dass sich der Krieg in die Länge ziehen könnte. Seiner Meinung nach könnte es dazu kommen, wenn das Energiesystem der Ukraine angegriffen wird.

„Es könnte nächstes Jahr sein: die Verlangsamung der Prozesse an der Front, Stromausfälle in der Ukraine. All das tötet die Möglichkeiten einer politischen Beilegung des Krieges. Da der Winter wieder vor der Tür steht, kann Russland das tun, und solche Schritte können die Situation völlig verändern. Dann wird die Russische Föderation dabei sein, andere Antworten von der Ukraine zu bekommen“, sagte der Präsident.