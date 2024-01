Selenskyj traf sich mit Großinvestoren in Davos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an einem Treffen großer Wirtschaftsführer teilgenommen – die Ukraine auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz. Darüber berichtete das Staatsoberhaupt am Dienstag, den 16. Januar auf Facebook.

„Erzählte über das Wirtschaftswachstum der Ukraine, das im Jahr 2023 5% überstieg, und optimistische Prognosen für das BIP-Wachstum für 2024. Er lud dazu ein, in der Ukraine zu investieren und an ihrem Aufschwung teilzuhaben. Es ist sehr wichtig, hier zu sein, um die Investitionen in der Ukraine zu stärken und unsere Wirtschaft zu unterstützen“, schrieb Selenskyj.

Der Präsident sagte auch, dass er ein Treffen mit der Führung der US-Investmentbank JP Morgan und großen internationalen Investoren hatte.

„Es ist wichtig für uns, privates Kapital für den Wiederaufbau der Ukraine anzuziehen. Wir hoffen, dass JP Morgan dabei helfen wird, eine große Zahl von globalen Investoren und Unternehmen für die ukrainische Wirtschaft zu gewinnen“, sagte er.