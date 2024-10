Selenskyj verhängt NSDC-Sanktionen gegen diejenigen, die die Ukraine verraten haben, und gegen russische Militärproduktion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 8. Oktober hat Präsident Wolodymyr Selenskyj zwei Pakete von NSDC-Sanktionen gegen diejenigen, die die Ukraine verraten haben, und gegen in Russland produzierte Militärausrüstung in Kraft gesetzt

Dies sagte er in seiner Abendansprache.

„Wir setzen unsere Sanktionsarbeit fort. Heute sind zwei neue Sanktionspakete in Kraft getreten. Eines richtet sich gegen diejenigen, die die Ukraine verraten haben. Und auch gegen die militärische Produktion in Russland – jene juristischen und natürlichen Personen, die für den Terror arbeiten“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine ihre Sanktionen mit den von ihren westlichen Partnern verhängten Beschränkungen abstimmen werde.

„Ich bin jedem dankbar, der unserem Land und unserem Volk hilft. Ich bin jedem einzelnen von Ihnen dankbar, der wirklich alles tut, was er kann, um die Ukraine stärker zu machen. Ich bin allen unseren Soldaten dankbar“, betonte der Präsident.

Auf der Website des Präsidenten sind zwei Sanktionserlasse veröffentlicht worden: №697/2024 і №698/2024.

Der erste Erlass listet 54 russische und 3 chinesische Unternehmen auf, gegen die Sanktionen verhängt wurden, darunter Rostec Corporation, MorspetsTechnika CJSC, Moscow Arms Company LLC und AVISMA Corporation, der weltweit größte Titanhersteller.

Der zweite Akt enthält zwei Listen (90 + 4) mit sanktionierten Personen – Bürger der Russischen Föderation, der Ukraine und Zyperns.