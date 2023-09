Sentsov erlitt bei den Kämpfen in der Nähe von Robotyne eine Prellung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Filmregisseur und Soldat der ukrainischen Streitkräfte Oleg Sentsov hat bei Kämpfen in der Nähe von Robotyne in Richtung Saporischschja eine leichte Prellung erlitten.

„Es ist alles in Ordnung mit mir. Ich danke allen, die mich und meine Familie in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben. Eine andere Position eingenommen“, schrieb der Soldat am Sonntag, den 10. September, auf Facebook.

Sentsov erzählte in seiner Nachricht von den Verlusten in seiner Richtung. Ihm zufolge wurden viele Militärangehörige durch Trümmer und Kugeln verletzt. Da er jedoch nicht ins Krankenhaus musste, setzte er seinen Dienst fort.

„Leider dieses Mal nicht ohne Verluste. Viele Verwundete: Trümmer und Luftballons. Ich hatte Glück – eine leichte Prellung und wieder ein Riss des Trommelfells. Ein Krankenhausaufenthalt ist nicht nötig, es gibt noch viel zu tun, und das nicht nur unter Robotino“, schrieb der ukrainische Regisseur.

Er bemerkte, dass jeder Kampf immer schwieriger zu sein scheint als der vorherige, aber dieser war superschwer.

„In Erinnerung an ihn werde ich dieses kleine „Geschenk“ behalten, das in der Rüstung bereits auf der Basis gefunden wurde“, betonte Sentsov.

Facebook Oleg Sentsov

Chip aus der Körperpanzerung des Regisseurs