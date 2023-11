Der Staatliche Dienst für Notfallsituationen hat die Ukrainer aufgefordert, an diesem Wochenende zu Hause zu bleiben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Meteorologen sagen für den 26. und 27. November eine erhebliche Erschwerung der Wetterbedingungen in fast der gesamten Ukraine voraus, mit Ausnahme der westlichen Regionen. In diesem Zusammenhang haben die Rettungskräfte an die Ukrainer appelliert, das Wochenende nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, so der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes.

Es werden Schneestürme und Schnee, mancherorts auch Nassschnee und Regen erwartet. Der Niederschlag kann zu Verwehungen und Eis auf den Straßen führen.

„Wir bitten Autofahrer und Fußgänger, vorsichtig zu sein und, wenn möglich, am Wochenende zu Hause zu bleiben und vor allem keine langen Fahrten zu planen und, wenn nötig, statt des eigenen Fahrzeugs die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, um keine Staus auf den Straßen zu verursachen“, berichtet der Staatliche Notfalldienst.

„Wenn die Reise nicht verschoben werden kann, halten Sie sich strikt an die Straßenverkehrsregeln. Autofahrer sollten besonders aufmerksam sein und in der Nähe von Kreuzungen und Fußgängerüberwegen langsamer fahren, sichere Geschwindigkeit und Abstand einhalten. Fußgänger sollten die Straße nur an ausgewiesenen Stellen überqueren, reflektierende Blinklichter und rutschfeste Schuhe tragen“, rieten die Retter.