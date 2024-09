Der Staatliche Immobilienfonds hat in dieser Woche Objekte im Wert von mehr als 2,57 Mrd. Hrywnja verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das teuerste Los der Woche war das Objekt der Großprivatisierung – Hotel Ukraine. Das zweitteuerste war ein kleines Privatisierungsobjekt in der Region Tschernihiw.

Der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine hat vom 16. bis 20. September 16 Privatisierungsauktionen durchgeführt, bei denen 2,574 Milliarden Hrywnja erzielt wurden. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen EigentumsfondsU.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Auktion über das System Prozorro.Sales abgehalten wurde. Der Gesamtpreis stieg um das 2,4-fache, die Zahl der Teilnehmer – 171. Im Durchschnitt bewarben sich 10,7 Teilnehmer um den Vermögenswert.

Das teuerste Los der Woche war das Objekt der großen Privatisierung – das Hotel Ukraine. Sein Wert hat sich mehr als verdoppelt, und die Auktion wurde zum ersten Mal online durchgeführt. Drei Bieter konkurrierten um das Eigentumsrecht an dem Objekt, und der Wert des Loses erreichte 2,5 Mrd. Hrywnja. Der Gewinner der Auktion muss außerdem eine Mehrwertsteuer in Höhe von 502,3 Millionen Hrywnja entrichten. Der wirtschaftliche Gesamteffekt der Auktion könnte sich also auf mehr als 3 Milliarden belaufen.

An zweiter Stelle, was den Verkaufspreis betrifft, steht das Objekt der kleinen Privatisierung in der Region Tschernihiw. Der Preis für den Komplex von Nichtwohngebäuden und -strukturen stieg um das 10,9-fache – von anfänglich 3,2 Millionen Hrywnja auf 35,1 Millionen Hrywnja. Darüber hinaus muss der Käufer eine Mehrwertsteuer in Höhe von 7 Millionen Hrywnja zahlen.

In dieser Woche sollen 22 Online-Auktionen zur Privatisierung von Staatseigentum stattfinden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine einen einzelnen Immobilienkomplex des experimentellen Unternehmens für Prothesen und Orthopädie in Poltawa für 50 Mio. Hrywnja verkauft hat.