Der Staatliche Notdienst hat den Brand in Ternopil mit Hilfe von Arbeit gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Brand in einem Lager in Ternopil, der durch einen russischen Raketentreffer in der Nacht zum 14. Mai verursacht wurde, ist gelöscht worden. Dies teilte der Staatliche Notdienst (SES) der Ukraine auf seinem Telegram-Kanal mit.

Dem Bericht zufolge wurde das Feuer in den Lagerräumen in Ternopil mit Hilfe eines Roboterlöschsystems gelöscht.

„Feuerwehrleute des Staatlichen Notdienstes löschten Brände in zwei Lagergebäuden auf einer Gesamtfläche von 400 Quadratmetern, die nach dem Beschuss der Stadt entstanden waren“, so der Staatliche Notdienst.

Das Feuer wurde von 33 Rettungskräften und sechs Ausrüstungseinheiten, insbesondere dem taktischen Roboter Magirus Wolf R1, gelöscht.

„Dies ist nicht das erste Mal, dass der Roboterassistent unserer Rettungskräfte seine Wirksamkeit unter Beweis stellt. Mit seiner Hilfe gelang es den Rettungskräften, die Folgen feindlicher Angriffe in den Regionen Ternopil und Chmelnytschyna zu beseitigen. Die Brände wurden gelöscht. Wir danken allen für ihre Arbeit“, fügte der Leiter des Staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine Sergej Kruk hinzu.

„Ankunft“ in Ternopil: zwei Verletzte

News in Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet