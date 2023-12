Das State Bureau of Investigation (SBI) ermittelt gegen den ehemaligen stellvertretenden Leiter der Nationalen Polizei wegen unrechtmäßiger Bereicherung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das State Bureau of Investigation (SBI) führt weiterhin eine Voruntersuchung gegen den ehemaligen stellvertretenden Leiter der Nationalen Polizei, Dmytro Tyshlek, in einem Strafverfahren unter dem Artikel Unrechtmäßige Bereicherung. Darüber berichtet die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf den Kommentar des staatlichen Ermittlungsbüros.

„Wir teilen mit, dass die Ermittler des staatlichen Ermittlungsbüros eine Voruntersuchung in einem Strafverfahren wegen einer Straftat nach Artikel 368-5 des Strafgesetzbuches der Ukraine durchführen, die im Einheitlichen Register der Voruntersuchungen auf Antrag von Tishlek D.P. auf Überprüfung der Informationen, die am 26.10.2023 im Programm Bihus.Info in der Geschichte mit dem Titel Stellvertretender Leiter der Nationalen Polizei: Russischer Pass seiner Frau, Verbindungen zu Kriminellen und millionenschwere Schwiegermutter veröffentlicht wurden“, heißt es in der Mitteilung.

Die vorgerichtlichen Ermittlungen gehen weiter. Das Büro gab jedoch unter Hinweis auf die Geheimhaltung der Untersuchung keine Antwort darauf, welche Ermittlungsmaßnahmen im Rahmen der Untersuchung durchgeführt wurden und wie es mit diesem Verfahren weitergeht, da Tishlek vom Posten des stellvertretenden Leiters der Nationalen Polizei entlassen wurde.