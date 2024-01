Stellvertretender Sprecher der Rada über die Mobilisierung der Abgeordneten: Wir werden nicht gebraucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Abgeordneten werden an der Front „keinen Nutzen haben“, sie werden gebraucht, um Gesetze zu verabschieden. Das sagte der erste Vize-Sprecher der Werchowna Rada Olexander Kornienko in einem Interview mit Ukrinform.

Ihm zufolge ist Russland an einer Mobilisierung der Abgeordneten interessiert, da das Parlament in diesem Fall „nicht arbeitsfähig“ sei.

„So sagte Kim (Witalij Kim, Chef der regionalen Militärverwaltung in Mykolajiw, Anm. d. Red.) gestern – wozu sind wir gut? … Es gibt so eine langweilige gesetzgeberisch-konstitutionelle Antwort – niemand sonst wird in der Lage sein, abzustimmen und Gesetze zu verabschieden, vor allem den Haushalt. Und das wird definitiv den Sieg, das Funktionieren des Staates behindern“, sagte Kornienko.

Als weiteres Argument gegen die Mobilisierung der Abgeordneten führte der erste Vizepräsident der Rada an, dass es „teuer“ sei, die Abgeordneten an die Front zu schicken.

„Heute erhält ein Abgeordneter etwa 80.000 Hrywnja auf die Hand, und er wird mehr als 100.000 Hrywnja erhalten, wenn er in den Krieg zieht“, fügte Kornienko hinzu.