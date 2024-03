Ein Steuerhinterzieher arrangierte eine "Maskerade", um illegal nach Moldawien einzureisen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Täter trug eine Latexmaske, einen Mantel und einen Neoprenanzug und versuchte, auf „magische Weise“ aus der Ukraine zu verschwinden. Darüber berichtet der staatliche Grenzdienst.

„Muzhina hat sich in eine mythische Figur verwandelt, um sich unbemerkt nach Moldawien zu schleichen. Entweder, um die Grenzbeamten zu erschrecken, oder in der Hoffnung, dass eine solche Ansicht ihm hilft, unauffällig zu sein. Der Infiltrator bereitete sich sorgfältig auf die „Reise“ vor: Er nahm ein Monokular und eine Thermotasche mit, in die er ein Messer, eine Taschenlampe und Handschuhe steckte. Er plante, den Fluss Turunchuk und dann den Dnjestr zu überqueren“, heißt es in dem Bericht.

Der Fall des findigen Ausbrechers wurde an das Gericht weitergeleitet.