Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf das vorübergehend besetzte Dorf Yubileynoye in der Region Cherson wurden vier Beamte der Besatzungs-„Polizei“ getötet, 17 weitere wurden verletzt. Dies berichtete Censor.net am Mittwoch, den 29. November.

Es wird behauptet, dass die meisten der in dieser Abteilung arbeitenden „Polizisten“ aus Russland stammen.

„Der 46-jährige Oberleutnant der Polizei, Mergen Nimgirov, hatte den Posten des „Operators“ inne. Er kam aus Moskau in die besetzte Region Cherson. Das Opfer, der 36-jährige Polizeikapitän Yuri Panchenko, arbeitete als leitender Vernehmungsbeamter bei der Besatzungspolizei. Er kam aus Stavropol in das Dorf Yubileynoye“, heißt es in der Nachricht.

Die „Leiterin der Ermittlungsabteilung“, Oberstleutnant der Justiz Amida Midelashvili, 39, hat ebenfalls gelitten, ebenso wie ihre Kollegin Elena Golodyaeva, die aus Astrakhan kam.

Unter den Opfern befinden sich auch verräterische Polizisten, die während der Besatzung nach Russland übergelaufen sind. Der Polizeileutnant Zhanna Khabirova, 46, der unter dem Beschuss zu leiden hatte, war Absolvent der Rechtsakademie von Odessa. Bei der Polizei im Dorf Yubileynoye hatte sie die Position des „stellvertretenden Abteilungsleiters“ inne.

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass die Streitkräfte der Ukraine die Russen während eines Treffens in der Region Cherson angegriffen haben. Die Informationen stammten aus dem Untergrund und von gleichgültigen Anwohnern.