Die Streitkräfte der Ukraine sind in Richtung Bachmut vorgerückt - Maljar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Den ukrainischen Streitkräften ist es am Mittwoch, den 12. Juli, gelungen, in Richtung Bachmut vorzurücken. Jetzt konsolidieren sie sich an den besetzten Grenzen. Dies teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Sie sagte auch, dass die Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch erfolgreich die Offensive der russischen Truppen in den Richtungen Kupjansk, Lymansk, Awdejewsk und Maryinsk eingedämmt haben.

„Der Feind ist nicht vorgerückt. Es sind schwere Kämpfe im Gange. In Richtung Bachmut, an der südlichen Flanke um Bachmut, sind wir heute vorgerückt. Es gibt einen Vorstoß… unsere Verteidiger konsolidieren sich an den besetzten Grenzen“, sagte der Beamte.

Maljar fügte hinzu, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte im Süden auch die Offensivoperationen in Richtung Melitopol und Berdjansk fortsetzten.

„Das Militär führt viele Aufgaben aus, die darauf abzielen, den Feind zu schwächen und die Situation für weitere Aktionen auszuarbeiten. In den letzten Wochen haben unsere Verteidiger im Süden die Offensiv- und Defensivkapazitäten des Feindes erheblich gesprengt. So ist durch die Zerstörung einer großen Anzahl von Munitionsdepots die Zahl der feindlichen Beschüsse … zurückgegangen“ „, resümierte der stellvertretende Verteidigungsminister.