Die Stromausfälle haben in der Ukraine früher begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr wird Oblenergos zwei Stromausfälle gleichzeitig durchführen.

In der Ukraine begannen die Stromausfälle am Mittwoch eine halbe Stunde früher als geplant. Dies meldete Ukrenerho am 21. August.

„Heute wird von 15:30 bis 18:00 Uhr und von 22:00 bis 24:00 Uhr eine Runde von Stromausfällen durchgeführt“, heißt es in der Meldung.

In der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr wird Oblenergo zwei Reihen von Stromabschaltungen gleichzeitig durchführen. Die Stromversorgung von kritischen Infrastruktureinrichtungen wird nicht eingeschränkt werden.

Zuvor hatte Ukrenerho berichtet, dass heute die Zeitpläne für die Stromabschaltungen ab 16:00 Uhr in Kraft treten werden.

Wir erinnern daran, dass Ukrnergo am 18. August zum ersten Mal seit dem 29. Juli wieder Stromausfälle angekündigt hat. Zuvor hatte das Unternehmen die Stromausfälle für Unternehmen wieder aufgenommen.