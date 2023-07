Die Strompreise für Unternehmen sind deutlich gesunken - Market Operator

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Börsenpreise für Strom für industrielle Verbraucher und Unternehmen in der Ukraine sind zwischen dem 5. und 7. Juli um 35 % gesunken. Dies geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des staatlichen Marktbetreibers hervor.

Während also am 5. Juli der Durchschnittspreis in der Ukraine 4,05 Hrywnja/kWh betrug, lag er am 6. Juli bei 3,45 Hrywnja/kWh. Und morgen, am 7. Juli, fiel der Durchschnittspreis auf 2,66 Hrywnja/kWh.

Ab heute hat die Ukraine den niedrigsten Strompreis unter allen EU-Nachbarländern. So sind die Preise im benachbarten Polen am 6. Juli um 53 % höher als in unserem Land.