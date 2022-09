Ein Sturm in der Region Sumy zerstörte Häuser und Bahngleise

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Buryn in der Region Sumy wurden durch die extremen Wetterbedingungen acht Menschen verletzt, einer davon starb, wie der Vorsitzende der staatlichen Verwaltung der Region Sumy, Dmytro Zhywicki, am 18. September in seinem Telegramm-Kanal mitteilte.

„Eine Person starb infolge der Naturkatastrophe, eine Mauer stürzte auf sie. Acht Menschen wurden verletzt, darunter zwei Personen mit mittelschweren Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus, eine Frau mit einem gebrochenen Arm in Sumy und ein zwei Monate altes, bewusstloses Baby mit Prellungen im Zentralen Regionalkrankenhaus von Konotop“, sagte er.

Etwa 20 Privathäuser wurden ohne Dach gelassen. Es gibt schwer beschädigte Häuser. Eine Tankstelle und eine Reihe anderer Nichtwohngebäude in der Gemeinde wurden beschädigt, sagte Zhywicky.

„Retter ziehen Menschen aus den Trümmern. Bislang wurden vier Personen mit leichten Verletzungen, eine Frau im Zentralen Regionalkrankenhaus von Konotop eingeliefert. Ein sechs Monate altes Kind wurde ebenfalls verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus“, sagte er.

Ein Teil der Gemeinde ist ohne Strom, und Notfallteams sind vor Ort im Einsatz. „Die Arbeiten zur Evakuierung der Menschen aus den betroffenen Häusern gehen weiter. Die Gebäude selbst werden mit Schiefer und Folien aus Materialreserven abgedeckt“, so der Vorsitzende der OGA.

Aufgrund von schlechtem Wetter und einem Sturm in der Region Sumy wurde die Infrastruktur auf der Strecke Konotop – Woroschba beschädigt, berichtet Ukrazaliznytsia im Telegramm.

Stromingenieure und Gleisarbeiter führen bereits Wiederherstellungsarbeiten durch, aber die folgenden Züge werden sich verspäten:

#780 Kiew – Sumy

#6305 Gadan – Konotop

Mögliche Verspätungen gibt es auch bei Zügen, die heute abfahren sollten:

#805 Charkiw – Konotop

#6306 Bachmatsch – Woroschba

Frühere Meteorologen hatten gewarnt, dass in einigen Regionen der Ukraine eine monatliche Niederschlagsmenge auftreten könnte.