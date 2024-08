In Sumy gab es Explosionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy hat der Luftalarm vierzehn Stunden lang gedauert. In der Nacht arbeitete die Luftverteidigung in der Stadt.

In der Nacht zum Mittwoch, 7. August, gab es in Sumy zweimal Explosionen, berichtet Suspilne.

Es wurde auch festgestellt, dass in der Region Sumy Luftalarm für 14 Stunden gedauert hat.

In der Zwischenzeit sagte der Leiter der MVA Sumy Olexij Drozdenko, dass in der Stadt die Luftabwehr arbeitet.

„Luftabwehr. Keine Panik!“, kommentierte Drozdenko lakonisch die Explosionen.

Wir werden daran erinnern, dass am Dienstagmorgen in der Region Sumy eine Rakete, zwei unbemannte Flugzeuge und ein Hubschrauber der Russischen Föderation zerstört wurden.