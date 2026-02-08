„SvitloDIM“: Kuleba gab bekannt, wie viele Anträge eingegangen sind und wie viel Mittel im Rahmen des Programms bereitgestellt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine sind bereits über 60 Anträge im Rahmen des staatlichen Programms „SvitloDim“ eingegangen.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Gemeinde- und Territorialentwicklung Olexij Kuleba nach den Ergebnissen der Sitzung des Stabes zur Beseitigung der Folgen von Notfällen am 7. Januar mit.

„Bis heute haben wir bereits über 60 Anträge erhalten, im Rahmen des Programms wurden über 5 Millionen Hrywnja bereitgestellt. Dies ist unsere Antwort auf die Versuche des Aggressors, die Menschen ohne grundlegende Lebensbedingungen zurückzulassen“, erklärte Kuleba.

Er erinnerte daran, dass das staatliche Programm „SvitloDom“ den Bewohnern von Mehrfamilienhäusern die Möglichkeit bietet, bis zu 300.000 Hrywnja für autonome Stromquellen für ihr Haus zu erhalten.